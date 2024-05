What's Cooking? est un groupe européen spécialisé dans les produits alimentaires savoureuses frais dont le siège est en Belgique. Le groupe commercialise, en Europe et à l'échelle internationale, une large gamme de produits alimentaires de charcuterie fine, savoureuse et de plats préparés (également connus sous le nom de Come a casa®) innovants et de haute qualité, ainsi que des services connexes. «Day by day, faire de la consommation alimentaire durable une seconde nature. Pour ce faire, nous donnons envie au monde entier de consommer des repas savoureux et pratiques, préparés avec soin tant pour les personnes que pour la planète. » Nos clients et nos consommateurs sont toujours au centre de nos préoccupations lorsque nous préparons nos produits alimentaires, tout comme le bien-êtrede nos quelque 2 500 collaborateurs de notre siège social, de nos 12 usines de production en Belgique, aux Pays-Bas,en France, en Pologne et au Royaume-Uni,et de nos 7 établissements commerciaux. What's Cooking Group (précédemment nommée Ter Beke) existe depuis 75 ans et est cotée en tant que société familiale sur Euronext Bruxelles depuis 1986 (EBR : WHATS). En 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 832 millions d'euros.

Disclaimer

What's Cooking Group NV published this content on 30 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 May 2024 15:40:16 UTC.