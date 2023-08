Le premier semestre de l'année fut, malgré les déclarations des médias sur les diminutions supposées, encore caractérisé par une forte inflation des coûts des matières premières, des ingrédients et de l'énergie, ainsi que des coûts salariaux, malgré tous les efforts fournis pour une stratégie d'acquisition optimale. Ces augmentations de coûts ont été répercutées sur les clients de manière responsable et transparente. Cette répercussion tardive des augmentations que nous avons également connues en 2022 a permis cette fois-ci de redresser le résultat de l'EBITDA.

Comme prévu, les coûts de financement ont également augmenté au cours du premier semestre, d'environ 0,9 million d'euros. On s'attend à ce qu'ils continuent à augmenter au second semestre.

En conséquence, le résultat après impôts passe de 1,5 million d'euros au premier semestre 2022 à 2,4 millions d'euros au premier semestre 2023.

Les coûts salariaux ont fortement augmenté au premier semestre 2023 en raison de l'indexation automatique des salaires dans plusieurs pays où What's Cooking? est présente. Dans la mesure du possible, What's Cooking ? a ajusté l'occupation de la main-d'œuvre (temporaire) dans les usines dans une mesure limitée afin de répondre de manière appropriée aux changements de volumes. L'entreprise maintient cette flexibilité de la main-d'œuvre en cas de baisse ou d'augmentation des volumes.

Plats préparés

Le chiffre d'affaires semestriel du segment a augmenté de 21 millions d'euros (+13,3 %) par rapport à 2022. Cette augmentation est attribuable à l'inflation des coûts des matières premières et à la répercussion de ces augmentations de coûts, et ce malgré une baisse du volume par rapport au premier semestre de l'année dernière. La baisse du volume a été principalement causée par le non-renouvellement de contrats non performants. La catégorie dans son ensemble reste très solide et nous prévoyons une reprise des volumes au second semestre 2023.

Notre stratégie consistant à continuer à fournir des produits de haute qualité et au meilleur goût porte ses fruits : la fidélité de la clientèle montre qu'un bon équilibre entre le prix et la qualité est essentiel pour établir des partenariats à long terme avec les clients et les consommateurs.

En outre, nous continuons à mettre l'accent sur l'innovation avec le programme d'investissement annoncé précédemment pour améliorer les produits, les emballages et les processus.

La branche What's Cooking? au Royaume-Uni a de nouveau remporté plusieurs prix lors de la cérémonie du British Frozen Food Award, avec deux prix d'or pour ses repas "Beef Rib in Miso Butter" et "Beef Burrito Bowl". En outre, cette catégorie continue de s'engager à développer sa gamme de produits à base végétale.

Charcuterie savoureuse

Le chiffre d'affaires semestriel de la SBU Charcuterie savoureuse a augmenté de 18,9 millions d'euros (+8,9 %) par rapport à 2022, principalement en raison de l'inflation des coûts salariaux, des coûts de la viande et de l'emballage, mais aussi de l'énergie par rapport à l'année dernière. Ces coûts ont été répercutés de manière transparente dans la mesure du possible. Par rapport à la fin de l'année 2022, l'augmentation continue des coûts de la viande (et notamment du porc) est un facteur constant.

Les volumes ont légèrement diminué, mais la part de marché était similaire à celle de 2022.

Sur le plan opérationnel, des investissements ont été réalisés pour améliorer les processus et l'efficacité, tandis que le développement de produits continue de se concentrer sur des produits innovants à base de protéines animales et/ou végétales.

Stratégie et Durabilité

Comme annoncé précédemment, nous avons également lancé notre nouvelle stratégie avec le changement de nom.

Piet Sanders, directeur général, déclare : "Je suis ravi de la réaction du marché à notre changement de nom et à l'adaptation de notre stratégie. Outre les réactions positives de nos clients, avec lesquels nous travaillons de plus en plus en tant que partenaires, les réactions très positives de nos employés ont été une belle confirmation. Confiants et courageux, nous travaillons jour après jour et côte à côte sur notre mission : "Faire de la consommation alimentaire durable une seconde nature". Nous avons également remarqué que nos scores d'engagement, par lesquels nous mesurons l'implication de nos employés, se sont améliorés, et nous nous engageons ici à faire encore plus de progrès dans ce domaine".

La nouvelle organisation de l'innovation prend également forme, ce qui se traduira notamment par les premiers produits innovants sur le marché au second semestre 2023 et début 2024. Enfin, nous avons dressé une carte complète de son empreinte CO2 par produit et par ingrédient, et a organisé sa première "journée des fournisseurs" afin de poursuivre le développement de la stratégie pour une chaîne plus durable en collaboration avec les fournisseurs. En termes de durabilité, de grands progrès ont été réalisés et l'entreprise continue à se remettre en question avec ses partenaires pour atteindre les KPI ambitieux avec un suivi via notre outil numérique. What's Cooking? prend ses responsabilités au sein de l'industrie avec ses parties prenantes !

Chiffres clés consolidés What's Cooking Group NV premier semestre 2023