Wheaton Precious Metals Corp. est une société canadienne d'extraction de métaux précieux. La société se consacre principalement à la vente de métaux précieux, notamment l'or, l'argent, le palladium et le cobalt. La société exploite environ 21 mines et 13 projets en phase de développement. Son profil de production est alimenté par un portefeuille composé d'un flux d'or sur la mine Salobo de Vale, et d'un flux d'argent sur la mine Penasquito de Newmont. La mine Salobo de Vale (Salobo) est un gisement de cuivre situé au Brésil. Salobo est une opération intégrée d'exploitation à ciel ouvert, de traitement des minerais, de valorisation, de chargement et de transport des concentrés. Sa mine Penasquito est une mine d'or, d'argent ainsi que de zinc et de plomb située au Mexique. Les autres projets miniers de la société comprennent Marmato, Santo Domingo, Fenix, Blackwater, Marathon, Curipamba, Goose, Toroparu, Cotabambas et Kutcho. La société a ses opérations minières en Amérique du Nord, en Europe et en Amérique du Sud.

Secteur Or