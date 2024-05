Wheaton Precious Metals Corp. a approuvé, lors de l'assemblée générale annuelle et extraordinaire de 2024, l'élection de Srinivasan Venkatakrishnan qui rejoint le conseil d'administration à compter du 10 mai 2024. M. Venkatakrishnan est un directeur d'entreprise et un cadre minier expérimenté qui apporte une riche expérience minière et financière, acquise grâce à sa vaste expérience de la direction d'entreprises minières mondiales, au cours d'une carrière qui s'est déroulée dans 17 pays et sur six continents.

M. Venkatakrishnan a fait ses preuves dans la direction d'organisations multinationales - y compris de grandes sociétés cotées en bourse - au cours de périodes de changements difficiles et transformateurs. Il est actuellement président d'Endeavour Mining plc. et administrateur de BlackRock World Mining Trust plc.

Il a également été, jusqu'au 31 mars 2024, administrateur de Weir Group Plc. Auparavant, M. Venkatakrishnan a été PDG de Vedanta Resources plc de 2018 à 2020 et PDG d'AngloGold Ashanti Limited de 2013 à 2018, après avoir été directeur financier de l'entreprise à partir de 2005 et d'Ashanti Goldfields Limited à partir de 2000. Au début de sa carrière, il a été directeur chez Deloitte à Londres, où il a dirigé des restructurations d'entreprises pour le compte de sociétés et de financiers.

M. Venkatakrishnan a été membre du conseil d'administration du World Gold Council, de l'International Council on Mining and Metals, de Business Leadership South Africa, de la Chambre des mines d'Afrique du Sud et du Financial Review Investigation Panel de la Bourse de Johannesburg.