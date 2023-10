Wheels India Limited fabrique des roues en acier, en aluminium et en fil de fer. Ses segments comprennent les composants automobiles et les composants industriels. Le segment des composants industriels comprend des composants et des structures pour les éoliennes, les chemins de fer et les centrales thermiques. Ses produits comprennent des roues, des châssis et des suspensions de véhicules, des produits fabriqués et de précision, des produits pour l'énergie éolienne, des produits pour les chemins de fer et des cylindres hydrauliques. Ses châssis et suspensions de véhicules comprennent les séries FTS 2 tonnes, FTS 3 tonnes, FLS 4 tonnes, FTS 6 tonnes et autres. Sa gamme de roues comprend des véhicules de tourisme et des véhicules utilitaires légers, des camions, des remorques et des autobus, des équipements agricoles, des véhicules tout-terrain et des véhicules de défense. Elle propose des châssis de bus et de camions, des produits de suspension, des vérins hydrauliques, des assemblages sur mesure et des composants de précision pour les éoliennes. Ses ingénieurs en recherche et développement envisagent des conceptions révolutionnaires dans ses installations, en utilisant des laboratoires pour valider et tester leurs idées.