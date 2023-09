Wheels Up Experience Inc. est une société d'aviation privée. Les produits et services proposés par la société comprennent des programmes d'adhésion à plusieurs niveaux, des vols à la demande dans toutes les catégories de cabines d'avions privés, la gestion d'avions, l'affrètement au détail et en gros, l'acquisition et la vente d'avions entiers, des solutions de vols d'affaires, des événements et expériences de marque et des avantages liés aux voyages commerciaux. Son modèle commercial diversifié comprend des vols, des frais d'adhésion, la gestion d'avions et d'autres services. Ses vols se composent d'affrètements au détail et en gros. La flotte possédée et louée par la société comprend des turbopropulseurs, des jets légers, moyens, super moyens et à grande cabine. Elle propose trois abonnements : Connect, Core et Business. Son activité de gestion d'avions gère les avions pour les propriétaires. Elle permet également aux clients non membres d'accéder à une place de marché complète d'avions privés grâce à l'application mobile Wheels Up, disponible sur iOS et Android.

Secteur Compagnies aériennes