Les actions de Wheelsure sont suspendues alors que les négociations sur le financement se poursuivent

Wheelsure Holdings PLC - société d'ingénierie industrielle basée à Fareham, Angleterre - Demande une suspension temporaire de ses actions sur le marché de croissance AQSE à partir de mercredi en raison d'un retard dans la publication de ses résultats financiers pour l'année terminée le 31 août. Déclare que le travail d'audit devrait se terminer "dans les semaines à venir". Il ajoute que des conversations concernant l'obtention de fonds de roulement supplémentaires sont en cours avec un certain nombre de fournisseurs. Entre-temps, dit que le capital reste "sévèrement limité" mais est optimiste quant à la conclusion positive des conversations.

ECR Minerals PLC - société d'exploration et de développement axée sur l'or en Australie - Termine l'achat d'un nouvel appareil de forage polyvalent Cortech CMR1000 pour 402 957 USD. L'achat de l'appareil de forage avait été reporté en juillet 2021 pour permettre la nomination du directeur général Andrew Haythrope et l'achèvement d'un nouveau plan stratégique qui avait été initialement annoncé en juillet 2022. Le directeur général Andrew Haythorpe déclare : "Je suis ravi que notre deuxième appareil de forage, attendu depuis longtemps, soit enfin arrivé à Melbourne. Comme je l'ai dit précédemment, cette nouvelle foreuse polyvalente Cortech améliorera considérablement nos capacités sur le terrain, en proposant à la fois des systèmes de forage RC et au diamant. Comme indiqué précédemment, notre programme de forage pour 2023 s'accélère considérablement, et l'appareil sera mis au travail après une période de mise en service. Le conseil d'administration est également très encouragé par les manifestations d'intérêt de sociétés concernant la location de l'appareil de forage en dehors du calendrier propre à ECR. À cet égard, il est prévu que les frais de location, s'ils sont convenus, financeront une partie importante de nos travaux prévus à Creswick. J'ai hâte de fournir de plus amples détails en temps voulu."

Polymetal International PLC - producteur d'or et d'argent avec des actifs en Russie et au Kazakhstan - Le directeur général Vitaly Nesis déclare que la société n'a pas remplacé son épuisement de minerai et a enregistré une baisse des réserves de minerai en 2022. Il explique que la saison d'exploration a été sévèrement affectée par l'impact indirect des sanctions imposées, entre autres, aux importations de pièces et de matériaux de forage au diamant en Russie. "Nous restons confiants dans la capacité des groupes à faire croître notre base de réserves de haute qualité et prévoyons la reprise de la tendance à la hausse en 2023", dit-il. En 2022, les réserves de minerai de la société ont chuté de 9 % en glissement annuel pour atteindre 27,3 millions d'onces d'équivalent or, contre 29,9 Moz de GE. Les ressources minérales, qui s'ajoutent aux réserves de minerai, ont augmenté de 5 % en glissement annuel pour atteindre 25,8 Moz de GE, contre 24,6 Moz de GE.

One Heritage Group PLC - Promoteur résidentiel basé à Manchester et axé sur le nord de l'Angleterre - Annonce l'achèvement pratique de Country House, Oldman. Il s'agit de sa première réalisation d'un projet de gestion de développement. Le directeur général Jason Upton déclare : "Nous sommes ravis de voir l'achèvement de County House. Ce projet marque l'achèvement de notre premier partenariat avec une association de logement, et nous sommes reconnaissants à toute l'équipe de projet pour son travail sur ce projet. Non seulement nous sommes très satisfaits de la qualité du produit fourni, mais nous sommes également ravis d'avoir transformé un bâtiment emblématique local qui est situé au centre."

