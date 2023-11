par Ted Hesson et Jonathan Landay

WASHINGTON, 22 novembre (Reuters) -

Une voiture a explosé mercredi sur le Rainbow Bridge, qui relie les Etats-Unis et le Canada au-dessus des Chutes du Niagara, poussant les autorités des deux pays à fermer le pont ainsi que trois autres passages frontaliers entre l'ouest de l'Etat américain de New York et la province canadienne de l'Ontario.

Une personne au fait de l'incident a déclaré à Reuters que le conducteur et un passager du véhicule ont été tués dans l'explosion, tandis qu'un agent des douanes américaines a été blessé.

Les enquêteurs ont écarté l'hypothèse d'une bombe dans le véhicule, a indiqué cette source, mais la piste terroriste est toujours envisagée du fait des circonstances toujours indéterminées de l'explosion.

Dans une note, le FBI a écrit que "les premiers éléments indiquent que deux personnes ont été tués dans la voiture, mais rien n'a été déterminé sur leur identité ou leur mobile", a rapporté le chef de la majorité démocrate au Sénat américain, Chuck Schumer, élu new-yorkais.

La gouverneure de l'Etat de New York, Kathy Hochul, avait indiqué plus tôt que la division anti-terroriste du FBI était mobilisée pour enquêter sur l'explosion.

Les premiers éléments recueillis auprès des agents frontaliers américains laissent à penser qu'il ne s'agit pas d'un acte malveillant mais d'une attitude irresponsable du conducteur, qui a provoqué un accident et l'incendie de sa voiture, ont dit à Reuters deux personnes au fait de la question.

Selon ces sources, l'hypothèse d'un acte délibéré n'est pas écartée par les douanes américaines mais les preuves récoltées jusqu'à présent ne vont pas dans ce sens.

L'incident est survenu dans un contexte sécuritaire tendu à travers le monde du fait du conflit au Moyen-Orient, tandis qu'il s'agit aussi aux Etats-Unis d'une période de déplacements chargée, avec Thanksgiving jeudi puis les fêtes de fin d'année.

Des récits de témoins et de représentants des forces de l'ordre auprès de médias américains font état d'une voiture ayant accéléré à proximité des postes douaniers du côté américain de la frontière et devenant hors de contrôle avant de s'accidenter et de prendre feu.

Le journal Niagara Gazette, citant des sources sécuritaires, a déclaré que le véhicule avait accéléré près des postes de contrôle et traversé une clôture séparant les voies d'arrivée et les voies de sortie, où il a explosé.

Les ponts reliant l'Etat de New York et le sud de la province de l'Ontario, qui font partie des plus fréquentés au monde, ont été fermés par précaution pour une durée indéterminée, ont fait savoir les services de Kathy Hochul. Les mesures de sécurité ont été renforcés dans les aéroports et les gares de la région, ont-ils ajouté. (Reportage Ismail Shakil, Katharine Jackson, Daphne Psaledakis, Ted Hesson et Susan Heavey; version française Jean Terzian)