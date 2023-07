Whirlpool Corporation est le leader mondial de la fabrication et de la commercialisation de gros équipements domestiques. Les produits du groupe sont vendus principalement sous les marques Whirlpool, Maytag, JennAir, KitchenAid, InSinkErator, Yummly, Amana, Bauknecht, Indesit, Hotpoint, Ignis Consul, Brastemp et Acros. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - réfrigérateurs, congélateurs et climatiseurs (31,7%) ; - équipements de soins du linge (26%) : lave-linge et sèche-linge ; - équipements de cuisson (25,6%) : fours encastrables, fours micro-ondes, hottes, tables de cuisson ; - lave-vaisselle (9,2%) ; - autres (2,8%) : mixeurs, grille-pains, robots culinaires, etc. Le solde du CA (4,7%) concerne les activités de vente de pièces de rechange et de prestations de services après-vente. A fin 2022, le groupe dispose de 35 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique du Nord (58,2%), Europe-Moyen Orient-Afrique (20,4%), Amérique latine (15,9%) et Asie (5,5%).