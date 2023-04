Whirlpool : BPA divisé par deux au 1er trimestre

Whirlpool a publié lundi soir un BPA non-GAAP divisé par deux à 2,66 dollars au titre du premier trimestre 2023, ainsi qu'une marge d'EBIT ajustée de 5,4% pour des revenus en retrait de 5,5% à 4,65 milliards de dollars (-3,7% hors effets de changes).



'Nous avons enregistré une importante expansion séquentielle de nos marges, en particulier en Amérique du Nord', souligne toutefois Marc Bitzer, le PDG du fabricant d'appareils électroménagers, se disant 'sur la bonne voie pour livrer une année 2023 solide'.



'Dans le même temps, nous continuons de faire progresser la transformation continue de notre portefeuille en investissant dans des activités à croissance et marge plus élevées', poursuit-il, réaffirmant l'objectif 2023 d'un BPA ajusté entre 16 et 18 dollars.



