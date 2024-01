Whirlpool Corp a déclaré mardi que ses activités européennes commenceraient à ressentir l'impact de la crise de la mer Rouge, alors que les navires empruntant l'une des routes maritimes les plus importantes au monde sont attaqués par la milice Houthi soutenue par l'Iran.

Ces attaques ont perturbé le commerce mondial, car de plus en plus de navires empruntent la route plus sûre qui contourne l'Afrique australe, ce qui ajoute entre 10 et 15 jours au temps de transit.

"Cela augmente l'incertitude dans la chaîne d'approvisionnement européenne", a déclaré le PDG Marc Bitzer lors d'une conférence téléphonique avec des analystes après la publication des résultats, sans donner de détails sur le calendrier.

Les actions du fabricant d'appareils électroménagers ont chuté de 6 %, à 110,7 dollars.

Whirlpool constate toutefois un léger impact sur certaines expéditions de la côte Est en Amérique du Nord, non pas tant en termes de coûts qu'en termes de temps.

Données de S&P Global

montrent que la route du canal de Suez représente 14,8 % de toutes les importations de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA).

La région représentait 9,1 % des ventes totales de Whirlpool en 2022.

Whirlpool

le lundi

Le fabricant d'appareils électroménagers s'efforce de maîtriser ses coûts et prévoit un chiffre d'affaires et un bénéfice annuels inférieurs aux estimations des analystes. (Reportage de Kannaki Deka à Bengaluru ; Rédaction de Shailesh Kuber et Anil D'Silva)