Whirlpool : l'UE autorise une acquisition par Arçelik

La Commission européenne a autorisé l'acquisition de Whirlpool Beyaz par Arçelik, toutes deux de Turquie.



Whirlpool Beyaz possède une usine en Turquie qui fabrique des réfrigérateurs, des congélateurs et des machines à laver vendus sous diverses marques, notamment Whirlpool, Bauknecht, Ignis et Indesit.



Arçelik fabrique et fournit une large gamme d'appareils électroménagers, de produits électroniques grand public et de composants sous diverses marques, dont Altus, Beko et Grundig.



La Commission a conclu que le projet d'acquisition ne soulèverait aucun problème de concurrence, compte tenu de la position de marché cumulée modérée des entreprises à l'issue de l'opération envisagée et de la présence d'un certain nombre d'autres concurrents sur le marché.



