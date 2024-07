Whirlpool of India Limited est une entreprise indienne qui fabrique et commercialise divers appareils électroménagers. La société fabrique et commercialise principalement des réfrigérateurs, des machines à laver, des climatiseurs, des fours à micro-ondes, des appareils de cuisine, des appareils encastrés et des petits appareils, et s'adresse à la fois aux marchés nationaux et internationaux. Elle fournit également des services dans le domaine du développement de produits et de l'approvisionnement à Whirlpool Corporation, aux États-Unis d'Amérique, et à d'autres sociétés du groupe. Ses réfrigérateurs comprennent des réfrigérateurs à une porte, des réfrigérateurs à deux portes, des réfrigérateurs à trois portes, des réfrigérateurs à montage par le bas, des réfrigérateurs côte à côte et des réfrigérateurs à quatre portes. Ses lave-linge comprennent des lave-linge semi-automatiques, des lave-linge à chargement par le haut et des lave-linge à chargement frontal. Dans la catégorie des climatiseurs, elle propose des climatiseurs split. Elle propose des fours à micro-ondes, tels que des fours à micro-ondes à convection, des fours à micro-ondes à gril et des fours à micro-ondes solo.