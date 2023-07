Whispir Limited (Whispir) est une société australienne de logiciels en tant que service (SaaS). La société fournit une plateforme de flux de communications qui automatise les interactions entre les entreprises et les personnes. Ses clients utilisent la plateforme SaaS Whispir, basée sur le cloud, pour créer des communications multipartites et omnicanales à partir de modèles, en résolvant des tâches de flux de communication simples ou complexes. Ses produits permettent aux organisations de communiquer par le biais de flux de travail automatisés afin de garantir que les parties prenantes reçoivent correctement les informations. La plateforme Whispir gère également la coordination de multiples moyens de communication, notamment l'e-mail, la voix, le service de messages courts (SMS) et d'autres formats de données structurés et non structurés. Ses produits comprennent Whispir Workflows, Whispir Contacts, Whispir Messages et Whispir Reporting. Whispir est présent dans trois régions : Australie et Nouvelle-Zélande (ANZ), Asie et Amérique du Nord.

Secteur Logiciels