Whispir Limited est une société australienne de logiciels en tant que service (SaaS). La société fournit une plateforme de flux de communication qui automatise les interactions entre les organisations et les personnes. La société opère à travers trois segments : Australie et Nouvelle-Zélande, Asie et Amérique du Nord. Ces segments sont engagés dans la commercialisation de sa plateforme de gestion des communications basée sur le cloud et de ses services. Les produits de la société permettent aux organisations d'améliorer leurs communications grâce à des flux de travail automatisés afin de s'assurer que les parties prenantes reçoivent les informations correctement. Ses clients utilisent son logiciel pour créer des communications interactives, multipartites et omnicanales à partir de modèles, en résolvant des tâches de flux de travail de communication simples ou complexes. Les capacités de sa plateforme comprennent les flux de travail automatisés, la création de messages, les rapports intelligents et le paiement par texte. Elle fournit des solutions d'entreprise pour les administrations, les services d'urgence, les soins de santé, les assurances, l'éducation, les ressources humaines et le recrutement, le transport et la logistique, etc.

Secteur Logiciels