Whitbread : Credit Suisse reste à 'surperformance'

Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur Whitbread avec un objectif de cours maintenu à 4000 pence, ce qui implique un potentiel de progression de 23% pour le titre du groupe britannique d'hôtellerie et de restauration.



Le broker anticipe une performance vigoureuse de Whitbread sur l'exercice 2022, soulignant notamment les progrès vigoureux de la vaccination au Royaume Uni, ainsi que le redressement des indicateurs macroéconomiques du pays.



'Compte tenu du potentiel de croissance accélérée des parts de marché catalysé par la pandémie et un bilan désendetté soutenant la croissance, nous ne trouvons pas la valorisation exigeante', ajoute Credit Suisse.



