Baisse des actions ; AB Foods s'effondre tandis que Whitbread s'envole

(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert en baisse mardi matin, Whitbread étant la meilleure performance des valeurs sûres et Associated British Foods la plus mauvaise après leurs résultats semestriels.

L'indice FTSE 100 a ouvert en baisse de 39,74 points, soit 0,5 %, à 7 872,46. Le FTSE 250 a perdu 98,14 points, soit 0,5 %, à 19 128,80, et l'AIM All-Share 4,01 points, soit 0,5 %, à 824,84.

Le Cboe UK 100 a baissé de 0,5% à 787,54, le Cboe UK 250 a baissé de 0,7% à 16 767,74, et le Cboe Small Companies a baissé de 0,5% à 13 746,75.

L'emprunt net du secteur public britannique, à l'exclusion des banques du secteur public, s'est élevé à 21,5 milliards de livres sterling, soit 16,3 milliards de livres sterling de plus qu'en mars de l'année dernière. Selon l'Office for National Statistics, il s'agit du deuxième emprunt le plus élevé en mars depuis le début des relevés mensuels en 1993.

La livre sterling était cotée à 1,2462 USD tôt ce mardi à Londres, en hausse par rapport à 1,2457 USD à la clôture lundi.

Francesco Pesole, chez ING, a déclaré qu'à l'approche des réunions des principales banques centrales, les marchés semblent favoriser les devises européennes au détriment du dollar, dont l'avantage en termes de taux est en train de s'éroder.

La semaine prochaine, la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne annonceront leurs décisions en matière de taux d'intérêt.

"C'est probablement le fil conducteur à suivre aujourd'hui : en cas de nouvelle instabilité des valeurs bancaires américaines, les paris dovish de la Fed pourraient prendre de l'ampleur, et malgré son statut de valeur refuge, le dollar pourrait rester en retrait au profit des devises européennes soutenues par des banques centrales hawkish et sans un bêta trop élevé au sentiment - comme le CHF, l'EUR, le GBP", poursuit l'analyste d'ING.

L'euro s'établissait à 1,1028 dollar mardi à Londres, inchangé par rapport à 1,1026 dollar mercredi. Face au yen, le dollar s'échangeait à 134,12 yens, en baisse par rapport à 134,38 yens.

A Londres, Whitbread était le titre le plus important dans les échanges matinaux, en hausse de 4,2%, après avoir présenté une série de résultats solides dans un contexte de reprise de la demande et annoncé un programme de rachat d'actions de 300 millions de livres sterling.

Au cours de l'exercice qui s'est achevé le 2 mars, le propriétaire de Premier Inn a enregistré un bénéfice avant impôts de 374,9 millions de livres sterling, contre 58,2 millions de livres sterling l'année précédente. Whitbread a déclaré que ce résultat était supérieur aux niveaux antérieurs à la pandémie, principalement grâce à sa division Premier Inn UK. Le chiffre d'affaires est passé de 1,70 milliard de livres sterling à 2,63 milliards de livres sterling.

Victoria Scholar, responsable des investissements chez interactive investor, a déclaré : "Le retour à la normalité économique après la pandémie, avec la levée des restrictions sur les voyages et la libération de la demande refoulée, a stimulé la demande de chambres d'hôtel chez Whitbread et a donné un coup de pouce à son résultat net. La crise du coût de la vie et la compression des budgets des ménages ont également incité davantage de clients à se tourner vers son offre de produits à bas prix."

Associated British Foods a chuté de 5,4 % et se retrouve en queue de peloton de l'indice FTSE 100, ses bénéfices ayant à peine bougé malgré une hausse de son chiffre d'affaires.

Le propriétaire de Primark a déclaré que le bénéfice avant impôt pour les 24 semaines se terminant le 4 mars a légèrement augmenté de 1,4 % pour atteindre 644 millions de livres sterling, contre 635 millions de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires des activités poursuivies a augmenté de 21 %, passant de 7,88 milliards de livres sterling à 9,56 milliards de livres sterling.

Le directeur général, George Weston, a déclaré que la période avait été marquée par une inflation "extrême et volatile" dans toutes ses activités. Il a indiqué que la société avait pris des mesures "considérables" pour atténuer ces coûts, grâce à des économies de coûts opérationnels et à la fixation des prix.

Pour ce qui est de l'avenir, AB Foods a déclaré que la poursuite de la récupération par les clients de la hausse des coûts de ses intrants restait une "priorité".

"La crise du coût de la vie reste un nuage sombre au-dessus des têtes des consommateurs, et les propriétaires de Primark restent prudents quant aux perspectives des dépenses discrétionnaires des consommateurs. Ainsi, à court terme, les clients inquiets et les pressions inflationnistes sont susceptibles de limiter les bénéfices", a déclaré Aarin Chiekrie, analyste des actions chez Hargreaves Lansdown.

Dans le FTSE 250, IWG a chuté de 1,9 % malgré une forte augmentation de son chiffre d'affaires trimestriel au premier trimestre 2023.

Le fournisseur d'espaces de travail flexibles a enregistré un chiffre d'affaires de 760 millions de livres sterling, soit une hausse de 20 % par rapport aux 609 millions de livres sterling de l'année précédente, à taux de change constant. IWG a déclaré que la croissance était due à la demande mondiale continue de solutions de travail hybrides et à l'acquisition d'Instant Group en mars 2022.

Toutefois, en ce qui concerne l'avenir, IWG a déclaré : "Bien que nous continuions à observer une demande accrue de solutions de travail hybrides à l'échelle mondiale, les entreprises réduisant leurs coûts immobiliers et répondant aux besoins de leurs employés, il existe également des vents contraires macroéconomiques qui peuvent avoir un impact sur la demande."

WAG Payment Solutions a augmenté de 3,4 %, le processeur de paiement des péages routiers et des carburants ayant fait état d'une solide performance au premier trimestre.

La société a déclaré que le revenu net du premier trimestre a augmenté de 31 % pour atteindre 52,21 millions d'euros, soutenu par une croissance organique continue. La croissance organique du chiffre d'affaires a été de 17%, en ligne avec les attentes.

EuroWag a confirmé ses prévisions à moyen terme pour l'ensemble de l'année sur la base de ce solide premier trimestre.

Ailleurs à Londres, Superdry a grimpé de 1,2% après avoir accepté des amendements à sa facilité de financement. Son créancier, Bantry Bay, a accepté d'augmenter le niveau de disponibilité d'emprunt dans le cadre de sa facilité de crédit adossée à des actifs jusqu'à la finalisation de la vente précédemment annoncée de son activité APAC.

En Europe, l'indice CAC 40 à Paris était en baisse de 0,8 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en baisse de 0,3 %.

À Tokyo, l'indice Nikkei 225 a clôturé en hausse de 0,1 %. En Chine, l'indice Shanghai Composite a clôturé en baisse de 0,3 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong a clôturé en baisse de 1,9 %.

Les marchés financiers de Sydney étaient fermés à l'occasion de la fête de l'Anzac Day.

Aux États-Unis, Wall street a terminé en hausse, l'indice Dow Jones Industrial Average progressant de 0,2 % et l'indice S&P 500 de 0,1 %, tandis que l'indice Nasdaq Composite reculait de 0,3 %.

Les bénéfices ont continué d'affluer lundi, Coca-Cola affichant un chiffre d'affaires supérieur au consensus. Les regards se sont également tournés vers le secteur des médias, suite aux départs de grands noms chez Comcast et Fox.

Les résultats d'Alphabet, de Microsoft, de Visa et de McDonald's seront au centre de l'attention mardi.

Le pétrole Brent était coté à 82,75 USD le baril tôt à Londres mardi, en hausse par rapport aux 82,10 USD de la fin de journée de lundi. L'or était coté à 1 994,30 USD l'once, en hausse par rapport à 1 982,78 USD.

"Les vacances du 1er mai en Asie sont l'équivalent du début de la saison des voyages aux Etats-Unis, donc un rebond des voyages aériens est une bonne nouvelle pour les haussiers du pétrole, surtout si ces vacances signifient le retour des voyageurs chinois, ce qui stimulerait la demande de carburant pour l'aviation au niveau mondial", a déclaré Stephen Innes, directeur général de SPI Asset Management.

L'indice des prix de l'immobilier aux Etats-Unis sera publié à 1500 BST.

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

