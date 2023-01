TRANSACTIONS D'ADMINISTRATEURS : Le PDG de United Utilities vend des actions pour 1 million de GBP

(Alliance News) - Voici un récapitulatif des transactions d'actions effectuées par les directeurs et gestionnaires de sociétés cotées à Londres annoncées vendredi et non rapportées séparément par Alliance News :

United Utilities Group PLC - Compagnie des eaux basée à Warrington, Angleterre - Le directeur général Steve Mogford vend 100.000 actions au prix de 10,456633 GBP par action jeudi. La valeur totale de la transaction est de 1,0 million GBP.

Whitbread PLC - Entreprise d'hospitalité de Bedfordshire, Angleterre et propriétaire de Premier Inns - Le directeur des opérations du groupe Nigel Jones vend 2 489 actions au prix de 30,64 GBP par action vendredi. La valeur totale de la transaction est de 76 263 GBP.

Calnex Solutions PLC - Fournisseur de solutions de test et de mesure basé à West Lothian, en Écosse, pour le secteur mondial des télécommunications - Le directeur financier Ashleigh Greenan vend 30.00 actions au prix de 1,93055 GBP par action vendredi. La valeur totale de la transaction est de 57 917 GBP.

J Sainsbury PLC - Chaîne de supermarchés basée à Londres - Le secrétaire général Tim Fallowfield vend 100.000 actions au prix de 2,415 GBP par action le mercredi. La valeur totale de la transaction est de 241 500 GBP.

Severn Trent PLC - Compagnie des eaux basée à Coventry, Angleterre - Helen Miles, directrice des services commerciaux et des capitaux, vend 3 632 actions au prix de 27,598185 GBP par action vendredi. La valeur totale de la transaction est de 100 237 GBP.

