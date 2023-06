(Alliance News) - Whitbread PLC a annoncé jeudi un bond de son chiffre d'affaires trimestriel grâce à une forte demande de la part des voyageurs d'agrément et d'affaires au Royaume-Uni.

La société hôtelière du Bedfordshire, en Angleterre, qui possède la chaîne d'hôtels Premier Inn, a déclaré que le chiffre d'affaires des trois premiers mois de l'année se terminant le 31 mars 2024 a augmenté de 19 % par an.

Cette hausse a été attribuée à une dynamique commerciale solide tant au Royaume-Uni qu'en Allemagne. Les ventes au Royaume-Uni ont augmenté de 16 %, Whitbread soulignant la forte demande des consommateurs et l'ouverture de 248 nouvelles chambres dans l'ensemble de ses établissements au Royaume-Uni et en Irlande.

L'entreprise a salué "la forte demande des clients d'affaires et de loisirs dans les régions et à Londres".

Parallèlement, en Allemagne, les ventes ont plus que doublé, la reprise de la demande du marché s'étant poursuivie au cours de la période.

En ce qui concerne l'avenir, Whitbread a déclaré que la dynamique commerciale s'est poursuivie au deuxième trimestre et qu'elle s'attend à ouvrir un total de 1 500 à 2 000 nouvelles chambres d'ici la fin de l'exercice financier. La société reste confiante quant aux perspectives pour l'ensemble de l'année et a déclaré que les recettes prévues au Royaume-Uni sont "bien supérieures à celles de l'année dernière".

Whitbread a également déclaré qu'elle avait étendu sa facilité de crédit renouvelable existante de 775 millions de livres sterling avec Santander, Barclays, NatWest et Bank of China jusqu'en mai 2028. La facilité a été initialement signée en juin de l'année dernière et dispose de deux options d'extension d'un an.

La facilité multidevises est assortie de taux d'intérêt variables, la partie en livres sterling étant liée à Sonia et les emprunts libellés en euros étant liés à Euribor.

Le directeur général, Dominic Paul, a déclaré : "Notre entreprise est en pleine forme et se porte bien. Compte tenu de l'absence de croissance de l'offre de marques et du déclin permanent du secteur indépendant, je suis convaincu que notre modèle d'entreprise continuera à porter ses fruits alors que nous renforçons la position de Premier Inn au Royaume-Uni, que nous libérons notre potentiel en Allemagne et que nous maximisons les rendements à long terme pour nos actionnaires".

Les résultats intermédiaires de Whitbread seront annoncés le 18 octobre.

Les actions de Whitbread étaient en baisse de 1,3 % à 3 346,60 pence chacune à Londres jeudi matin.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.