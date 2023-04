La société, qui possède également les restaurants Beefeater et Bar+Block, a annoncé un bénéfice ajusté avant impôts de 413 millions de livres (515,4 millions de dollars) pour la période de 52 semaines se terminant le 2 mars, contre une perte de 15,8 millions de livres un an plus tôt.

(1 $ = 0,8013 livre)