Whitbread, propriétaire de Premier Inn, affirme que ses activités au Royaume-Uni résistent à la propagation d'Omicron.

Whitbread, propriétaire de Premier Inn, a déclaré mercredi que l'hébergement dans ses hôtels britanniques est resté fort ces dernières semaines, malgré la propagation de la variante du coronavirus Omicron, les ventes du troisième trimestre dans le pays ayant augmenté de 3,1 %.

L'opérateur de la chaîne hôtelière a réitéré qu'il s'attend à ce que les ventes de ses hôtels au Royaume-Uni se rétablissent complètement cette année et a déclaré que les ventes globales à périmètre constant étaient en hausse de 5% pour les 13 semaines au 25 novembre.

Toutefois, Whitbread a mis en garde contre les vents contraires résultant de nouvelles restrictions liées à la pandémie en Allemagne.

Le secteur de l'hôtellerie et de la restauration a été l'un des plus touchés au début de la pandémie, mais les hôtels, les restaurants et les autres lieux de rencontre ont commencé à enregistrer une hausse de la fréquentation l'année dernière, avec la reprise des campagnes de vaccination et l'assouplissement des restrictions.

"Les ventes d'hébergement au Royaume-Uni ont bien résisté en décembre, même si elles se sont tassées au fur et à mesure que nous avancions dans le mois et dans la période des fêtes, en raison de l'arrivée d'Omicron", a déclaré Alison Brittain, directrice générale.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a fait le pari de s'abstenir de toute fermeture pour faire face à l'Omicron, mais l'Allemagne, un petit marché pour Whitbread, a renforcé https://www.reuters.com/world/europe/german-leaders-agree-new-restrictions-stem-omicron-variant-2022-01-07 plusieurs règles et de nombreux dirigeants y soutiennent un mandat général de vaccination.

Whitbread, qui possède également les steakhouses Beefeater et Bar+Block, a ajouté que si les résultats de ses hôtels étaient bons, le secteur des pubs et des restaurants "reste plus difficile". (Reportage de Pushkala Aripaka à Bengaluru ; édition de Shounak Dasgupta)