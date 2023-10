White Energy Company Limited est une société d'exploration minière basée en Australie. La société se concentre sur le développement et l'exploitation de la technologie BCB (Binderless Coal Briquetting). Cette technologie permet de valoriser le charbon et les fines de charbon grâce à un processus de séchage thermique relativement simple, suivi d'une stabilisation physique et chimique par le biais d'un processus de briquetage sans liant. L'entreprise exerce ses activités dans deux secteurs : la technologie du charbon et l'exploration minière. Le segment de la technologie du charbon détient la licence exclusive de la technologie brevetée BCB, qui transforme le charbon de qualité relativement médiocre en un produit de meilleure qualité. Le segment de l'exploration minière détient des concessions près de Cooper Pedy, en Australie-Méridionale. Il opère dans quatre zones géographiques principales, à savoir l'Australie, l'Asie, l'Afrique du Sud et l'île Maurice, ainsi que le Royaume-Uni. Ses projets comprennent les projets Fiddler's Creek et Robin Rise. Les projets Fiddler's Creek comprennent le projet cuivre-zinc Tindal et le projet cuivre-or Maranoa.