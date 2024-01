Whitebark Energy Limited annonce la démission du président non exécutif, M. Duncan Gordon, avec effet immédiat. La société annonce également la nomination de M. Mark Lindh en tant qu'administrateur non exécutif, avec effet immédiat. Mark est l'un des fondateurs et directeurs d'AE Advisors.

Il a été le principal conseiller financier d'un certain nombre d'entreprises australiennes à succès et possède une grande expérience des marchés australiens des actions et de la dette. Il conseille également ses clients sur les levées de fonds, les fusions et acquisitions et les relations avec les investisseurs. Mark possède une grande expérience des sociétés cotées en bourse dans le secteur de l'énergie en Australie. Il est actuellement administrateur non exécutif de Bass Oil Ltd., société cotée en bourse, et président non exécutif d'Aerometrex Ltd. M. Lindh a accepté le rôle de président non exécutif.