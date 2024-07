Whitecap Resources Inc. est une société de croissance axée sur le pétrole. La société se consacre à l'acquisition, au développement et à la détention d'intérêts dans des propriétés et des actifs pétroliers et gaziers. Ses principaux domaines d'activité sont la division Ouest et la division Est. La division Ouest se compose de trois régions : Smoky, Kaybob et Peace River Arch (PRA). Les propriétés de la région de Smoky comprennent Kakwa et Resthaven, toutes situées dans le nord-ouest de l'Alberta. Le principal réservoir exploité est la zone de ressources de Montney, principalement constituée de gaz naturel riche en condensats. Kaybob est situé dans la région de Fox Creek, dans le nord-ouest de l'Alberta. Le principal réservoir exploité est la zone de ressources de Duvernay, principalement constituée de gaz naturel riche en condensats. La PRA est sa première zone d'actifs. Sa division Est comprend quatre régions : Central AB, West Sask, East Sask et Weyburn. La région du centre de l'Alberta représente la majeure partie de ses actifs de Cardium et de Mannville, riches en liquides.