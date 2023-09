Whitecap Resources Inc. est une société pétrolière et gazière basée au Canada. La société est engagée dans l'acquisition, le développement et la détention de participations dans des propriétés et des actifs pétroliers et gaziers. Les activités de la société comprennent le nord de l'Alberta et de la Colombie-Britannique, le centre de l'Alberta et la Saskatchewan. Son unité commerciale du Nord de l'Alberta et de la Colombie-Britannique est composée de deux régions : Smoky River et Peace River. Son unité commerciale du centre de l'Alberta est composée de deux actifs régionaux : Southwest Alberta et West Central Alberta. Son unité commerciale de la Saskatchewan est composée de quatre actifs régionaux : West Central Saskatchewan, Southwest Saskatchewan, Southeast Saskatchewan, et Weyburn EOR. Les filiales de la société sont Whitecap Energy Canada ULC et Whitecap Energy Canada.