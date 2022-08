L'Australie a besoin de travailleurs mais un million sont bloqués à la porte

Les contrôles stricts aux frontières depuis deux ans et l'exode des travailleurs en vacances et des étudiants étrangers ont laissé les entreprises australiennes se battre pour pourvoir les emplois et maintenir leurs activités.

Cependant, une solution apparemment simple au problème de laisser entrer plus de migrants a rencontré un obstacle en raison d'un arriéré de plus de 914 000 demandes de visas permanents et temporaires au 12 août, selon les données d'immigration vues par Reuters.

Parmi celles-ci, environ 370 000 sont des visas dans les catégories temporaires clés de visiteurs, d'étudiants et de visas qualifiés qui sont essentiels pour la reprise économique du pays. Cela inclut également les demandeurs qui se trouvent déjà en Australie et qui cherchent à changer leur statut de visa pour un statut plus permanent.

Les retards sont en grande partie dus au manque de ressources dans les bureaux d'immigration et à un énorme arriéré de demandes laissées sans suite pendant deux ans, la pandémie ayant obligé le gouvernement à fermer les frontières.

Le resserrement de la main-d'œuvre en Australie survient alors que la concurrence pour la main-d'œuvre qualifiée s'intensifie dans le monde entier, en particulier dans les industries où la pandémie de COVID-19 a obligé les employeurs à supprimer des emplois ou à pousser le personnel à travailler à distance.

Les nations industrialisées comme les États-Unis et d'autres pays de l'UE et d'Asie cherchent à assouplir les règles d'immigration et à adoucir les offres pour attirer les meilleurs talents. La Nouvelle-Zélande apporte également des modifications temporaires aux règles d'immigration afin de combler un manque de main-d'œuvre.

Le nouveau gouvernement australien, dirigé par le Premier ministre Anthony Albanese, réunit cette semaine des politiciens, des entreprises, des syndicats et d'autres acteurs pour résoudre le problème lors d'un sommet national sur l'emploi et les compétences.

"Le gouvernement reconnaît l'importance de l'immigration et des visiteurs pour remédier aux pénuries actuelles de main-d'œuvre et stimuler l'activité économique", a déclaré à Reuters un porte-parole du ministère de l'Intérieur.

"Nous nous sommes engagés à réduire les demandes de visa en attente aux niveaux d'avant COVID-19, et nous avons intensifié l'activité pour accélérer les délais de traitement", a ajouté le porte-parole.

Depuis le mois de mai, le ministère a affecté plus de 180 nouveaux employés au traitement des visas afin de s'attaquer à l'énorme arriéré. Au cours des deux derniers mois, il a réussi à traiter près de 1,14 million de demandes de personnes se trouvant hors d'Australie.

Mais comme plus de 600 000 détenteurs de visas temporaires ont quitté le pays depuis la pandémie, il reste encore beaucoup à faire pour combler les importantes lacunes dans les secteurs de la santé, de la construction et de l'hôtellerie.

Le gouvernement d'Albanese a rendu l'administration précédente responsable des retards.

"L'ancien gouvernement a dévalorisé l'immigration, l'arriéré des demandes de visa ayant atteint près de 1 000 000 sous leur surveillance", a déclaré le ministre de l'Immigration Andrew Giles dans un communiqué en juillet.

Selon des données récentes du gouvernement, pour la première fois, il y a plus d'emplois sur le marché australien que de demandeurs d'emploi. La croissance des salaires a augmenté au rythme le plus rapide depuis près de huit ans au deuxième trimestre, et le taux de chômage a atteint son plus bas niveau depuis 48 ans en juillet.

DES MESURES EXTRÊMES

Entre-temps, l'attente pour ceux qui veulent se rendre en Australie a été atrocement longue. Les agents de migration qui ont parlé à Reuters se sont plaints que les périodes d'attente pour différents types de visas peuvent aller jusqu'à six mois ou plus.

Les entreprises australiennes confrontées à des pertes, et dans certains cas à la fermeture, ont recours à des mesures désespérées pour attirer et retenir les talents.

Un café de Sydney a loué un panneau d'affichage électronique sur une autoroute principale pour annoncer son poste vacant.

"Pas de nuits. Pas de week-ends", disait l'annonce pour un chef de cuisine.

"Rien que dans notre zone commerciale locale, il y a 300 postes vacants pour des fonctions similaires", a déclaré Kristy Bannister, qui gère Bay Ten Espresso.

"L'investissement était plus élevé que ce que nous dépenserions habituellement, mais nous avons estimé que nous n'avions pas d'autre choix que de tenter une mesure inhabituelle dans une circonstance extrême", a déclaré Mme Bannister.

Le café a finalement réussi à embaucher un chef qui a découvert le poste grâce au panneau d'affichage.

Le mineur de charbon Whitehaven Coal a déclaré la semaine dernière qu'il construirait ses propres propriétés résidentielles dans les régions éloignées, afin d'attirer les talents sur les sites qui ne sont pas à proximité de logements adéquats.

"Je ne la vois pas du tout se détendre. Au contraire, elle continue à se resserrer", a déclaré Paul Flynn, directeur général de Whitehaven, à propos de la pénurie de compétences lors d'un point presse.

"Nous avons la dimension supplémentaire d'être considérés comme éloignés par certaines personnes et quand il y a des opportunités concurrentes dans les villes, alors nous devons faire quelque chose d'un peu différent", a-t-il ajouté.