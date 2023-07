Whitehaven Coal Ltd est une société australienne spécialisée dans la production de charbon. La société se concentre sur le développement et l'exploitation de mines de charbon en Nouvelle-Galles du Sud et au Queensland. Ses segments comprennent les opérations à ciel ouvert, les opérations souterraines et le commerce et le mélange de charbon. Les actifs de la société comprennent Canyon Mine, Gunnedah CHPP, Maules Creek Mine, Narrabri Mine, Narrabri Stage-3 Extension Project, Rocglen Mine, Sunnyside Mine, Tarrawonga Mine, Vickery Extension Project, Werris Creek Mine et Winchester South Project. Ses actifs d'exploitation sont complétés par deux actifs de développement : Vickery, près de Gunnedah, et Winchester South, dans le bassin de Bowen du Queensland. Elle produit du charbon en utilisant des méthodes d'exploitation à ciel ouvert à Maules Creek, Tarrawonga et Werris Creek et des méthodes d'exploitation souterraine à Narrabri. Le projet d'extension de Vickery (Vickery) est une proposition de construction d'une mine de charbon à ciel ouvert et des infrastructures associées sur le site, à environ 25 kilomètres au nord de Gunnedah.