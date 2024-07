Whitehaven Coal Limited est une société australienne spécialisée dans la production de charbon. La société se concentre sur le développement et l'exploitation de mines de charbon en Nouvelle-Galles du Sud et dans le Queensland. Ses activités comprennent les opérations à ciel ouvert, les opérations souterraines et le commerce et le mélange de charbon. Ses actifs comprennent Canyon Mine, Gunnedah CHPP, Maules Creek Mine, Narrabri Mine, Narrabri Stage-3 Extension Project, Rocglen Mine, Sunnyside Mine, Tarrawonga Mine, Vickery Extension Project, Werris Creek Mine, Daunia Mine, Blackwater Mine et Winchester South Project. Ses actifs d'exploitation sont complétés par deux actifs de développement : Vickery, près de Gunnedah, et Winchester South, dans le bassin de Bowen du Queensland. Elle produit du charbon en utilisant des méthodes d'exploitation à ciel ouvert à Maules Creek, Tarrawonga et Werris Creek et des méthodes d'exploitation souterraine à Narrabri. Le projet d'extension de Vickery (Vickery) est une proposition de construction d'une mine de charbon à ciel ouvert et des infrastructures associées sur le site, à environ 25 kilomètres au nord de Gunnedah.

