Whitehaven Coal multiplie par cinq son bénéfice au premier semestre, mais le dividende est décevant.

La société a affiché un bénéfice net après impôt attribuable de 1,78 milliard de dollars australiens (1,23 milliard de dollars) pour le semestre clos le 31 décembre, contre 340,5 millions de dollars australiens un an plus tôt.

Les mineurs de charbon ont trouvé un vif intérêt auprès des investisseurs lorsque les prix ont atteint des records l'année dernière, après que l'invasion de l'Ukraine par le principal exportateur de charbon, la Russie, ait bouleversé les chaînes d'approvisionnement et entraîné une ruée vers des alternatives au charbon et au gaz russes.

Le plus grand mineur de charbon indépendant d'Australie a déclaré avoir atteint un prix moyen du charbon de 552 dollars australiens par tonne au cours du premier semestre 2023, contre 202 dollars australiens par tonne un an plus tôt.

Mais Whitehaven a annoncé un dividende intérimaire de seulement 32 cents australiens par action, soit environ 30 % de moins que les estimations de Citi et environ 16 cents de moins que les prévisions de Goldman Sachs. La société a déclaré un dividende intérimaire de 8 cents australiens l'année dernière.

Whitehaven a conservé environ 880 millions de dollars australiens de liquidités non allouées qu'elle gardait pour sa croissance et pour s'assurer qu'elle pourrait gérer un dividende final plus élevé étant donné une baisse des prix du charbon cette année, a déclaré le directeur général Paul Flynn lors d'une conférence téléphonique sur les résultats.

"Traditionnellement, le dividende a été décalé vers le second semestre, et peut-être que ce sera également le cas cette fois-ci, étant donné qu'ils ont 800 millions de dollars australiens de liquidités nettes sur le bilan", ont déclaré les analystes de la banque d'investissement Barrenjoey, basée à Sydney, dans une note de recherche.

Une annonce de Whitehaven clarifiant ses obligations dans le cadre d'une directive de l'État australien de Nouvelle-Galles du Sud visant à réserver une partie de la production pour les centrales électriques locales afin de réduire les coûts énergétiques a également exercé une pression sur les actions.

Les actions de Whitehaven ont glissé jusqu'à 12,3 % après l'annonce du plan de réservation du charbon, avant de réduire leurs pertes à 7,88 dollars australiens, soit une baisse de 3,8 %.

PROJETS DE CROISSANCE

Une partie des projets de croissance de Whitehaven comprend le développement de son projet de mine de charbon Vickery en NSW.

"Nous envisageons l'introduction par étapes de notre projet Vickery. Bien entendu, il s'agit d'un projet à grande échelle qui implique un engagement important de capitaux, bien que le conseil d'administration doive encore l'approuver", a déclaré M. Flynn de Whitehaven.

Le projet Vickery a été contesté pour des raisons de changement climatique, mais il devrait produire 10 millions de tonnes de charbon thermique s'il obtient les autorisations réglementaires pour une décision d'investissement en 2024.

"Nous pensons que les fondements structurels du marché sont très positifs, mais à court terme, les prix du charbon ont beaucoup baissé", a ajouté M. Flynn.

Whitehaven, qui a été à la merci de fortes pluies au cours du semestre dues au phénomène météorologique La Niña, a déclaré que les conditions météorologiques devraient s'améliorer cette année, mais a ajouté que les contraintes de main-d'œuvre étaient toujours d'actualité.

Par la suite, la société a maintenu inchangées ses prévisions de production de charbon au fil de l'eau, soit entre 19,0 millions et 20,4 millions de tonnes pour l'exercice 2023.

(1 $ = 1,4484 dollars australiens)