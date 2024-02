WhiteHawk Limited est une société mondiale d'échange en ligne sur la cybersécurité basée en Australie. La société permet aux entreprises et aux organisations de toutes tailles de prendre des mesures intelligentes contre la cybercriminalité par le biais d'abonnements annuels à des logiciels en tant que service et de consultations virtuelles sur les risques, la maturité, la conformité et les menaces. Elle a mis au point une plateforme d'échange de cybersécurité axée sur la cyber-résilience, qui propose des produits et services de bout en bout en matière de cyber-risques, sous forme de logiciel-service (SaaS) et de plateforme-service (PaaS), offrant des solutions automatisées et évolutives d'évaluation, de hiérarchisation et d'atténuation des cyber-risques pour les entreprises et les organisations de toutes tailles. Ses lignes de produits comprennent le Cyber Risk Radar, axé sur la gestion automatisée des risques liés à la chaîne d'approvisionnement (C-SCRM), le Cyber Risk Program, axé sur les moyennes et grandes entreprises, et le Cyber Risk Scorecard, une évaluation automatisée du paysage des menaces, des risques prioritaires, de la maturité et de la conformité d'une entreprise, ainsi qu'une stratégie d'atténuation des risques pouvant être mise en œuvre.

Secteur Logiciels