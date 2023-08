WhiteHorse Finance, Inc. est une société d'investissement à capital fixe non diversifiée. L'objectif d'investissement de la société est de générer des rendements ajustés au risque principalement en créant et en investissant dans des prêts garantis de premier rang, y compris des facilités de premier et de second rang, à des sociétés performantes du marché intermédiaire inférieur dans une gamme d'industries, qui portent généralement un taux d'intérêt variable basé sur un taux d'indice sans risque, tel que le taux interbancaire offert à Londres (LIBOR) et ont une durée de 3 à 6 ans. La société se concentre principalement sur l'octroi de prêts garantis de premier rang à des entreprises du marché intermédiaire inférieur. Elle peut également, de manière opportuniste, réaliser des investissements à d'autres niveaux de la structure du capital d'une entreprise, y compris des prêts mezzanine ou des participations et peut recevoir des bons de souscription d'actions ordinaires dans le cadre de ses investissements dans la dette. H.I.G. WhiteHorse Advisers, LLC et H.I.G. WhiteHorse Administration, LLC agissent en tant que conseiller en investissement et administrateur de la Société.