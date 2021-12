Whitestone : 📁 WS Fredelity – Communique de presse 17.12.2021

Communiqué de presse

Lasne, le 17 décembre 2021, 18 heures

Information privilégiée - Information réglementée

Whitestone Group SA augmente sa participation dans Freedelity

Whitestone Group annonce avoir racheté, dans le cadre d'un aménagement du capital, une participation de 10,9% du capital de Freedelity S.A. Le holding lasnois est désormais propriétaire de 23,4% de cette société. Ceci s'inscrit pleinement dans la stratégie confirmée lors du récent placement privé qui vise notamment à soutenir activement le développement des participations en portefeuille.

Pour rappel, Freedelity, basée à Nivelles, a été fondée en 2009 par Sébastien Buysse et Marc Alagem avec l'objectif d'aider les commerçants à gérer leur base de données clients, en s'appuyant sur le rôle pionnier de la Belgique en matière de déploiement de la carte d'identité électronique (eID). Elle a développé une plate-forme 100% dédiée aux acteurs du commerce de détail afin d'accélérer la collecte des données de consommateurs sur les lieux de vente (Custocentrix), ainsi qu'un portail et une application mobile permettant aux consommateurs de gérer leurs consentements, de consulter leurs avantages, leurs ventes ainsi que les promotions disponibles (MyFreedelity). Au fil des années et en travaillant avec une vingtaine d'acteurs majeurs du commerce de détail, Freedelity a ainsi développé une base de données avec près de 6.700.000 consommateurs sur la Belgique. Au cours de l'exercice 2020 (se terminant au 30 septembre), la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros, un EBITDA de 641.000 euros et un résultat net de 303.000 euros.

Frédéric Pouchain, CEO de Whitestone Group, souligne que « cet investissement complémentaire dans Freedelity cadre parfaitement avec notre stratégie d'accompagnement et reflète notre conviction dans le fort potentiel de développement de cette société. Je me réjouis de l'excellente dynamique entre actionnaires et fondateurs qui est très prometteuse pour l'avenir ».

A propos de Whitestone Group:

Fondée en 2012 par Frédéric Pouchain et Sandro Ardizzone, Whitestone Group était impliqué dans la gestion d'actifs cotés. Au fil des opportunités et des rencontres, Whitestone a étendu ses activités au secteur du private equity, en prenant des participations dans des PMEs non cotées situées pour l'instant en Belgique et Grand-Duché du Luxembourg. Son objectif est de créer de la valeur sur le long terme en y jouant le rôle d'actionnaire professionnel avec une implication au niveau de la gouvernance, la stratégie et le financement. Le groupe est actuellement actif dans quatre secteurs : les services financiers (négoce d'or, de matériaux précieux et de devises ainsi que la gestion d'actifs), les matériaux composites, le data solution & management, et le foodtech.