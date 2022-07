Whitestone : 📁 Whitestone – Communiqué de presse 13.07.2022

Frédéric Pouchain, CEO de Whitestone Group, souligne que « cette participation rentre parfaitement dans la partie scale-upde notre portefeuille où nous visons à soutenir des sociétés innovantes et en croissance en apportant du capital et un réseau. Par ailleurs, cet investissement cadre avec notre stratégie de partenariat avec des familles et je tiens à remercier Martin Senior et Martin Junior de nous avoir fait confiance en nous ouvrant le capital de leur société. Nous sommes convaincus que les recherches et les produits développés par le groupe Probiotic correspondent de plus en plus aux attentes des consommateurs mais aussi des législateurs et que la chimie dite verte ou organique est une tendance de fond. Cette participation prendra place dans la partie Environnement qui constitue un de nos quatre secteurs d'investissement ».

La société emploie une vingtaine de collaborateurs au Grand-Duché de Luxembourg répartis entre un site de production et un site de recherche travaillant en étroite collaboration avec le Luxembourg Institute of Science & Technology (LIST) et l'Université du Luxembourg (LCSB). Elle est co-dirigée par le fils du fondateur, Martin Schoonbroodt, et par Paul Mauhin.

Après plusieurs années de recherche fondamentale et appliquée autour des bactéries, Probiotic a développé une gamme de produits durables et basés sur le principe d'économie circulaire qui respectent les humains, les animaux et l'environnement dans trois segments (nettoyage, animaux, cosmétique) sous marque propre (Provilan) et marques privées (Pour-Nous, Simple Goods).

Probiotic Group (www.probiotic-group.com) a été fondé en 2014 par Martin M.G. Schoonbroodt, orthodontiste et entrepreneur à succès basé à Eupen, avec comme mission de développer des produits de soin et de nettoyage aux probiotiques qui agissent de manière efficace et durable. Ceux-ci se positionnent comme une alternative aux désinfectants et nettoyants traditionnels en étant capables de lutter contre la résistance aux antibiotiques, en plus d'optimiser les différents environnements biologiques.

Martin M.G. Schoonbroodt, fondateur de Probiotic Group, souligne que « la collaboration entre investisseurs permettra à notre entreprise, Probiotic Group, d'accélérer sa croissance en faisant davantage la promotion de nos produits et en la soutenant afin de relever de nouveaux défis de R&D. L'innovation est la dynamique de base de la culture de notre entreprise. Plus que jamais avec nos partenaires, nous voulons consolider notre base - développée et optimisée ces huit dernières années - et accélérer notre expansion commerciale en Europe et au-delà.Les valeurs de nos investisseurs sont identiques aux nôtres, la collaboration sera fructueuse et productive. »

A propos de Whitestone Group:

Après avoir passé une dizaine d'année à la CNP (Groupe Frère), Frédéric Pouchain et Sandro Ardizzone ont créé Whitestone en 2012 pour gérer des actifs cotés au travers d'une SICAV. Au fil des opportunités et des rencontres, Whitestone a étendu ses activités dans la gestion d'actifs privés (private equity) en prenant des participations dans des PMEs en Belgique et au Grand- Duché du Luxembourg. Son objectif est de créer de la valeur sur le long terme en y jouant le rôle d'actionnaire professionnel avec une implication au niveau de la gouvernance, de la stratégie, du financement et du développement. Le groupe est actuellement actif dans quatre secteurs : les Services Financiers (négoce d'or, de métaux précieux et de devises ainsi que la gestion d'actifs), les Matériaux Composites, le Data solution & Management et l'Environnement.

Whitestone Group est coté sur Euronext Growth Brussels sous le ticker ROCK. Son actif net d'élève à environ 24 M€.

Contacts presse et investisseurs:

Frédéric Pouchain, CEO f.pouchain@whitestone.eu+32 479 45 00 71

Whitestone Group SA

32 route de Genval - 1380 Lasne

www.whitestone.eu