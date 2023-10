Whitestone Group annonce avoir pris une participation minoritaire dans la société Battri pour un montant de 1 million d'euros dans le cadre d'un premier tour de financement (seed money). Battri SAS (www.battri.co) est une société basée en France fondée par Maxime Trèves en 2022 spécialisée dans la collecte et le recyclage des batteries lithium-ion en Europe. Ce marché du recyclage en très forte croissance est porté par la transition écologique, un environnement règlementaire Européen favorable, au développement de véhicules électriques et un manque de capacité de traitement des batteries en fin de vie.

Battri est déjà actif dans le secteur à travers la création de partenariats stratégiques avec des acteurs majeurs de l'écosystème, une équipe fondatrice expérimentée et son activité de négoce ayant déjà permis de collecter et recycler plus de 1.500 tonnes de batteries en 2023. Ce premier tour de financement de plusieurs millions d'euros a rassemblé une dizaine d'investisseurs, dont le groupe Managem, acteur dans le secteur minier. Avec cette levée de fonds, Battri disposera de ses propres capacités industrielles pour recycler les batteries et pourra notamment produire des Black Mass. Ces poudres noires contiennent le graphite et les métaux stratégiques tels que le lithium, le cobalt et le nickel contenus dans les batteries Li-ion. La première usine sera située dans la région des Hauts-de-France où quatre giga factories ont prévu de s'implanter. Ce site aura une capacité initiale de traitement de 15.000 tonnes de matière, qui doublera par la suite, et sera opérationnel au dernier trimestre 2024. Whitestone Group aura un siège au Conseil de Surveillance.

Frédéric Pouchain, CEO de Whitestone Group, souligne « la satisfaction d'avoir pu participer à la levée de fonds de Battri qui permet à Whitestone Group de se positionner dans l'industrie de la batterie en Europe, et en particulier le recyclage. Cette partie de la chaine de valeur est intéressante pour nous car elle comporte moins de risques technologiques et d'investissements d'autant plus si on se limite à la partie mécanique du recyclage. Malgré certaines incertitudes, nous sommes convaincus que le marché existera au regard de la demande, de l'offre et surtout de la volonté de l'Europe d'avoir des capacités industrielles sur le continent. Nous espérons que cet investissement est un premier pas dans ce secteur et qu'il nous amènera à jouer un rôle plus important dans le recyclage des batteries en Europe et pourquoi pas en Belgique. Cette participation a été positionnée dans la partie Industrie de notre portefeuille même si elle aura aussi un impact au niveau de l'Environnement. Je remercie Maxime d'avoir accueilli Whitestone Group dans ce beau tour de table et d'avoir accepté que je siège au Conseil de Surveillance. »

Maxime Trèves, fondateur et CEO de Battri, souligne « Cette levée de fonds menée à bien dans un timing serré nous permet de répondre à l'enjeu stratégique et concurrentiel d'implanter, dans les plus brefs délais, un outil industriel compétitif de recyclage en France. La diversité et la qualité de ce tour de table combine des investisseurs privés dont l'expérience, le réseau et l'expertise sont clé dans la réussite de ce projet. Battri a l'ambition de devenir un acteur de premier plan en Europe dans le recyclage des batteries lithium-ion grâce à l'expérience de son équipe, la qualité de ses partenaires mais aussi sa technologie de séparation et son plan d'innovation. Ce site dans les Hauts-de-France est une première étape clé du plan stratégique de développement de Battri à l'échelle Européenne. »

Après avoir passé une dizaine d'année dans la holding de la Compagnie Nationale à Portefeuille contrôlée par la Famille Frère, Frédéric Pouchain et Sandro Ardizzone ont créé Whitestone en 2012 pour gérer des actifs cotés au travers d'une SICAV. Au fil des opportunités et des rencontres, le groupe a étendu ses activités dans la gestion d'actifs privés (private equity) en prenant des participations dans des PMEs. Son objectif est de créer de la valeur sur le long terme pour ses actionnaires en les développant de manière profitable mais aussi durable. Elle y joue le rôle d'actionnaire professionnel avec une implication au niveau de la gouvernance, de la stratégie, du financement et du développement. Whitestone Group est actif dans quatre secteurs : les Services Financiers (négoce d'or, de métaux précieux et de devises ainsi que la gestion d'actifs), l'Industrie, la Technologie et l'Environnement. Whitestone Group est coté sur Euronext Growth Brussels sous le ticker ROCK. Au 31 décembre 2022, son Actif Net Réévalué (ANR) s'élève à 29,5 M€.

Lasne, le 26 octobre 2023