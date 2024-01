Whitestone REIT est un fonds d'investissement immobilier centré sur la communauté qui acquiert, possède, exploite et développe des centres commerciaux à ciel ouvert situés à Phoenix, Austin, Dallas-Fort Worth, Houston et San Antonio. Ses centres sont axés sur la commodité et comportent un panorama de locataires orientés vers les services, qui proposent des produits alimentaires (restaurants et épiceries), des soins personnels (santé et fitness), des services (financiers et logistiques), de l'éducation et des divertissements aux communautés environnantes. Les biens immobiliers de la société comprennent notamment Ahwatukee Plaza, Kempwood Plaza, Davenport Village, Eldorado Plaza, Fountain Hills Plaza, Fountain Square, Fulton Ranch Towne Center, Anderson Arbor, Lakeside Market, Headquarters Village, Heritage Trace Plaza, CubExec at Houston West Memorial, Lakeside Market, The Shops at Starwood, Keller Place, Lion Square, Shaver Center, Spoerlein Commons, Sunridge Center, Town Park Plaza et Las Colinas Village. La société est propriétaire à 100 % d'environ 57 propriétés commerciales.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial