Whole Earth Brands, Inc. est une entreprise alimentaire mondiale. La société favorise des modes de vie plus sains et donne accès à des édulcorants, des exhausteurs de goût et d'autres aliments d'origine végétale de qualité grâce à son portefeuille diversifié de marques de confiance et de produits délicieux. La société opère à travers deux segments : Branded CPG et Flavors & Ingredients. Le segment des produits de marque est composé des sociétés opérationnelles de la division Merisant, Wholesome et Swerve. Les produits de marque sont vendus sous ses marques phares, ainsi que sous des marques locales et privées. Ses marques phares mondiales comprennent Whole Earth, Pure Via, Wholesome, Swerve, Canderel, Equal et les marques adjacentes existantes. Les produits du segment des arômes et des ingrédients offrent une variété de solutions à ses clients, y compris l'amélioration de la saveur, le masquage de la saveur et de l'arrière-goût, l'hydratation, la modification de la sensation en bouche du produit et les caractéristiques d'apaisement de la peau. Le segment des arômes et ingrédients exploite son activité de produits dérivés de la réglisse.

Secteur Transformation des aliments