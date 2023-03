Le bénéfice de Wickes chute en 2022 en raison de la hausse des coûts et de la stagnation du chiffre d'affaires

(Alliance News) - Wickes Group PLC a annoncé jeudi un bénéfice annuel inférieur, conforme au consensus du marché, les coûts ayant augmenté alors que le chiffre d'affaires était légèrement supérieur.

Le détaillant de produits de rénovation basé à Watford, dans le Hertfordshire, a déclaré que le bénéfice avant impôt a chuté de 38% à 40,3 millions de livres sterling en 2022, contre 65,4 millions de livres sterling en 2021. Le bénéfice avant impôt ajusté a diminué de 11 %, passant de 85,0 millions de livres sterling à 75,4 millions de livres sterling, ce qui est conforme au consensus de marché de 72 à 76 millions de livres sterling que la société avait déclaré vouloir atteindre à la fin du mois de janvier.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 1,8 %, passant de 1,53 milliard de livres sterling à 1,56 milliard de livres sterling. Le coût des ventes a dépassé la croissance du chiffre d'affaires, augmentant de 2,6 % à 991,9 millions de livres sterling, contre 966,4 millions de livres sterling. Les frais administratifs ont augmenté de 14 %, passant de 136,8 millions de livres sterling à 155,5 millions de livres sterling.

Wickes a déclaré un dividende final de 7,3 pence par action, en baisse de 17 % par rapport aux 8,8 pence de l'année précédente. Le dividende annuel total de 10,9 pence par action est toutefois resté inchangé.

La société a déclaré que les transactions des 11 premières semaines de 2023 ont été conformes à ses propres attentes, tandis que les ventes de base sont "modérément en retard" par rapport à la même période de l'année précédente. Elle a ajouté que les ventes commerciales dans les secteurs de la croissance et du bricolage continuent de se normaliser.

Pour ce qui est de l'avenir, le directeur général David Wood a déclaré : "Comme toutes les entreprises, nous restons vigilants : "Comme toutes les entreprises, nous restons attentifs à l'environnement de consommation externe. Cependant, nous avons la bonne stratégie et une proposition convaincante pour les clients, et nous envisageons l'avenir avec confiance. Nous continuerons à investir dans nos différents leviers de croissance et nous sommes bien placés pour continuer à gagner des parts de marché".

Les actions de Wickes étaient en baisse de 2,3 % à 141,70 pence chacune à Londres jeudi à la mi-journée.

