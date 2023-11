(Alliance News) - Wickes Group PLC a déclaré vendredi qu'il s'était bien comporté au troisième trimestre dans un marché difficile, bien que la croissance des ventes de base ait diminué et que davantage de clients aient évité de faire des achats importants.

Le détaillant de rénovation domiciliaire basé à Watford, en Angleterre, a déclaré que les ventes de base ont enregistré une croissance en volume de 1,1% à données comparables au troisième trimestre de 2023, en baisse par rapport à 2,2% au deuxième trimestre. Au cours des neuf premiers mois de 2023, les ventes totales ont enregistré une croissance de 0,4 %, mais les ventes principales ont diminué de 0,2 %.

Les ventes DIFM ou livrées ont diminué de 4,4 % au cours du trimestre, contre une croissance de 5,3 % au deuxième trimestre et de 6,2 % au premier. Depuis le début de l'année, elles ont enregistré une croissance de 2,5 %.

Wickes a déclaré que son carnet de commandes était "plus normalisé" au troisième trimestre par rapport au premier semestre, et que sa transition vers une nouvelle solution logicielle pour l'exécution des commandes a causé "quelques retards" dans les ventes DIFM. La société a déclaré qu'elle s'efforçait de résoudre ces problèmes, mais que certaines ventes DIFM du quatrième trimestre seraient néanmoins retardées jusqu'en 2024.

"Les commandes de DIFM ont légèrement baissé au troisième trimestre, avec une certaine pression sur les taux de conversion, en particulier en septembre, car les clients prennent plus de temps pour s'engager dans des achats importants", a ajouté Wickes.

Le directeur général, David Wood, a déclaré que Wickes "a réalisé une performance solide sur un marché difficile et que nous continuons à mettre en œuvre nos moteurs de croissance stratégiques".

"Dans notre activité principale, nous avons gagné de nouvelles parts de marché et renoué avec la croissance en volume. Nous avons répondu à la forte demande de nos clients professionnels et avons été encouragés par une plus grande stabilité dans le secteur du bricolage".

Wickes a également ouvert trois nouveaux magasins jusqu'à présent au cours du second semestre, et a déclaré qu'il restait confiant dans le pipeline de nouveaux magasins pour l'année prochaine.

La société a ajouté que, grâce aux opérations réalisées jusqu'au 31 octobre, elle reste à l'aise avec le consensus actuel du marché pour l'ensemble de l'année, prévoyant un bénéfice avant impôts ajusté de 45,3 millions à 49,0 millions de livres sterling.

"Alors que nous continuons à déployer notre programme d'ouverture et de rénovation de magasins", a déclaré M. Wood, "je suis convaincu que nous avons la bonne offre de produits et les emplacements les plus attrayants, ce qui nous permet de créer de la valeur pour les clients et les actionnaires".

Les actions de Wickes ont augmenté de 1,9% à 134,00 pence chacune à Londres tôt vendredi.

