Les résultats de Hochschild Mining déçoivent

Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants parmi les petites capitalisations du London Main Market ce jeudi.

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

Rank Group, en hausse de 2,5% à 73 pence, fourchette de 12 mois 52,4p-130,05p. Le propriétaire du casino fait le point sur son troisième trimestre, qui s'est terminé le 31 mars. Le revenu net des jeux à périmètre constant augmente de 13% par rapport à l'année précédente pour atteindre 174,4 millions de livres sterling. Les sites Grosvenor enregistrent une croissance du RNJ de 15%, Mecca de 9%, Enracha de 8%, tandis que le RNJ de Digital fait un bond de 16%. Grosvenor relève ses prévisions annuelles pour se situer dans le haut de la fourchette, ou légèrement au-dessus, de la fourchette de bénéfice d'exploitation sous-jacent LFL de 10 à 20 millions de livres sterling communiquée précédemment. Ceci est dû à la forte performance du troisième trimestre, le début du quatrième trimestre étant "traditionnellement une période calme" pour les établissements Grosvenor. "Malgré l'environnement macroéconomique difficile, les investissements que nous avons réalisés pour améliorer l'expérience des clients dans nos établissements ont contribué à l'amélioration des performances de Grosvenor et de Mecca", a déclaré le PDG John O'Reilly.

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

Hochschild Mining PLC, baisse de 13% à 78,59 pence, fourchette de 12 mois 50,4 pence-138,2 pence. La société minière d'argent et d'or axée sur les Amériques chute en raison d'une performance annuelle plus faible. En 2022, le bénéfice total avant impôt a diminué de 137,3 millions USD à 25,8 millions USD, tandis que les recettes ont chuté de 811,4 millions USD à 735,6 millions USD. La production d'or passe de 221 420 onces à 206 010 onces et celle d'argent de 12,2 millions à 11 millions. L'entreprise indique que l'année a été marquée par "une série de défis politiques, sociaux et réglementaires", les prix des métaux précieux ayant connu une volatilité "considérable". Elle note un flux de trésorerie "sain", mais passe à une dette nette de 175,1 millions USD à la fin du mois de décembre, contre 86,3 millions USD de liquidités nettes un an plus tôt.

Wickes PLC, baisse de 5,1% à 135,5 pence, fourchette de 12 mois 111,1 pence-213,6 pence. L'action du détaillant de produits d'amélioration de l'habitat chute à l'occasion du détachement du dividende. En mars, Wickes a déclaré un dividende final de 7,3 pence par action, en baisse de 17% par rapport aux 8,8 pence de l'année précédente. Le dividende annuel total de 10,9 pence par action est resté inchangé.

