Wickes Group plc, anciennement Wickes Group Ltd, est une entreprise de rénovation de la maison axée sur le numérique et les services. La société aide ses clients à décider de leurs projets d'amélioration de l'habitat grâce à trois propositions personnalisées destinées à chaque segment de clientèle, à savoir le commerce local (Local Trade), le bricolage (DIFM) et le bricolage (DIY). L'entreprise exploite des magasins de détail, qui prennent en charge l'exécution des commandes à partir d'emplacements pratiques dans tout le Royaume-Uni, ainsi que son site Web et l'application mobile TradePro pour les membres du commerce, qui permettent aux clients de rechercher et de commander une gamme de produits et de services, d'organiser des consultations de conception en personne ou virtuelles et d'organiser la livraison à domicile ou le retrait en un clic à travers le réseau.

Secteur Détaillants en produits et services de bricolage