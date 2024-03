Wickes Group Plc est un détaillant de produits d'aménagement de la maison basé au Royaume-Uni, axé sur le numérique et la prestation de services. L'activité principale de la société est l'exploitation de magasins de vente au détail de produits d'aménagement de la maison dans tout le Royaume-Uni. Ses trois segments de clientèle sont le commerce local, les magasins de bricolage (DIFM) et les magasins de bricolage (DIY). Il opère à partir de son réseau d'environ 230 magasins de taille correcte, qui soutiennent l'exécution nationale à partir d'emplacements pratiques dans tout le Royaume-Uni, et par le biais de ses canaux numériques, y compris son site Web, l'application mobile TradePro pour les membres du commerce, et l'application Wickes DIY. Ces canaux numériques permettent aux clients de rechercher et de commander une gamme étendue de produits et de services de l'entreprise, d'organiser des consultations virtuelles ou en personne sur la conception, et d'organiser des livraisons à domicile ou des collectes en ligne (click-and-collect).

Secteur Détaillants en produits et services de bricolage