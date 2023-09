Wide Open Agriculture Ltd est une entreprise australienne spécialisée dans l'alimentation et l'agriculture régénératrices. Les marques de la société comprennent Buntine Protein, Dirty Clean Food (DCF) et Dirty Clean Food Oat Milk. La marque Buntine Protein a des applications, notamment les produits laitiers à base de plantes (laits, fromages et yaourts), les viandes à base de plantes, les nouilles sans gluten, les produits de boulangerie et les compléments protéiques. La marque Dirty Clean Food (DCF) crée du bœuf, de l'agneau, de la volaille et des produits de base pour le garde-manger. Elle les vend à des partenaires de distribution et à des sites, dont une série d'épiceries indépendantes, Coles Local et un certain nombre de restaurants gastronomiques de l'État de Washington. La marque Dirty Clean Food de la société commercialise et distribue des produits alimentaires et des boissons destinés aux consommateurs d'Australie et d'Asie du Sud-Est. Son portefeuille est axé sur les produits alimentaires et les boissons provenant de fermes régénératives. Son système de traitement breveté ne fait pas appel aux combustibles fossiles, utilise des sources d'énergie renouvelables et ne fait appel à aucun produit chimique ou solvant dangereux.

Secteur Pêche et agriculture