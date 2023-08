WideOpenWest, Inc. est un fournisseur d'accès à large bande qui propose un portefeuille de services avancés, notamment des services de transmission de données à haut débit (HSD), de télévision par câble (Video) et de téléphonie numérique aux clients résidentiels, ainsi qu'une gamme complète de produits et de services aux clients professionnels. Il offre ses services sur 15 marchés par le biais d'un réseau hybride fibre-coaxial. Son empreinte couvre certaines zones suburbaines dans les États de l'Alabama, de la Floride, de la Géorgie, du Michigan, de la Caroline du Sud et du Tennessee. Ses réseaux à large bande desservent environ 1,9 million de foyers et d'entreprises, ainsi que 530 600 clients. La société offre des services HSD à plusieurs niveaux aux clients résidentiels qui comprennent des connexions à haut débit à l'Internet à l'aide de modems câble. Elle offre une connexion allant jusqu'à 1,2 GIG. Son réseau à large bande prend également en charge les services aux entreprises, et elle a développé une gamme complète de produits pour les petites, moyennes et grandes entreprises locales. Elle propose des services basés sur la fibre optique et des services Ethernet métropolitains de bureau à bureau.

Secteur Diffusion