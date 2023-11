WidePoint Corporation est un fournisseur de gestion technologique en tant que service (TMaaS). La TMaaS consiste en une gestion des communications certifiée par le gouvernement fédéral, une gestion des identités, une présentation interactive des factures et des analyses, ainsi qu'une solution de technologie de l'information (TI) en tant que service. L'entreprise propose une gamme de services comprenant la gestion du cycle de vie des télécommunications, la gestion des mobiles et des identités, la facturation numérique et les solutions d'analyse, ainsi que l'informatique en tant que service (ITaaS). Elle propose des solutions de gestion du cycle de vie des télécommunications aux entreprises des secteurs public et privé. La solution de gestion des mobiles et des identités propose des certificats numériques et des justificatifs d'identité certifiés au niveau fédéral qui permettent à ses clients de fournir des solutions d'authentification multifactorielle (MFA). La solution de facturation numérique et d'analyse propose des communications de facturation et des solutions d'analyse aux grands fournisseurs de services de communication (CSP). Sa solution IT as a service propose des services de cybersécurité, des services cloud, des opérations réseau et des services professionnels.

Secteur Services et conseils en informatique