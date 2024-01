(Alliance News) - WIIT Spa a annoncé jeudi qu'elle avait obtenu un prêt de 10 millions d'euros de la part d'Intesa Sanpaolo Spa, assorti d'une garantie verte de la SACE.

Le financement soutiendra la poursuite des objectifs environnementaux de WIIT - WIIT4Climate - en particulier pour l'achat de nouveaux serveurs, de stockage et de logiciels. L'augmentation exponentielle des volumes de trafic numérique oblige en effet les entreprises du secteur des TIC à adopter des solutions efficaces sur le plan énergétique et à s'orienter vers la production et l'approvisionnement d'énergie à partir de sources renouvelables.

Pour répondre à ce besoin, les fournisseurs de services en nuage et les entreprises qui possèdent des centres de données recherchent des solutions technologiques innovantes pour réduire la consommation d'énergie de l'entreprise.

Pour Intesa Sanpaolo, "il est essentiel de promouvoir le développement d'une économie durable et, grâce à sa collaboration avec SACE, il soutient les entreprises, en particulier les PME, dans des projets de durabilité, d'innovation et de réduction de l'impact environnemental".

"Nous sommes très fiers qu'Intesa Sanpaolo et SACE aient cru en notre projet ESG to 2023 et l'octroi d'un prêt de 10 millions d'euros avec une garantie verte pour soutenir les investissements dans des projets de durabilité et en particulier dans la poursuite d'objectifs environnementaux en est la preuve", a déclaré Alessandro Cozzi, PDG de WIIT.

"L'appréciation que WIIT continue de recevoir de la part de la communauté financière nous encourage à définir des objectifs de croissance de l'entreprise qui sont de plus en plus intégrés à la durabilité avec une vision à moyen et long terme et, dans ce cas particulier, en favorisant les processus d'autonomie énergétique de nos centres de données."

"Nous voulons soutenir WIIT dans ce projet parce qu'il a un impact positif sur le territoire et la communauté et démontre une stratégie d'entreprise innovante et durable", a déclaré Pierluigi Monceri, directeur régional pour Milan, Monza et Brianza d'Intesa Sanpaolo. "Nous continuons à assurer un soutien financier aux investissements dans des projets transformateurs pour la transition verte, énergétique et numérique, en ligne avec les initiatives du PNRR. Grâce à 'Motore Italia Transizione Energetica', notre groupe soutient concrètement les entreprises en générant des bénéfices économiques, environnementaux et sociaux pour la communauté et en favorisant le développement de nouvelles communautés énergétiques".

Le cours de l'action de WIIT a augmenté de 0,7 %, à 17,78 euros par action, tandis que l'action d'Intesa Sanpaolo a gagné 0,2 %, à 2,74 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

