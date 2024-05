Wiit SpA est une société basée en Italie, engagée dans l'externalisation des technologies de l'information (TI). La société propose l'externalisation d'applications commerciales pour les moyennes et grandes entreprises et des fonctions de centre de données. En outre, la société est spécialisée dans la fourniture de services d'hébergement, de solutions de sous-hébergement, de nuages privés, de reprise après sinistre, ainsi que de services de fournisseur de services d'application (ASP) et de méthodologie de continuité des activités. Wiit SpA est impliquée dans la fourniture de services sur les systèmes SAP, Oracle et Microsoft. La société opère sur le marché national.

Secteur Services et conseils en informatique