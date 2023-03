La perte intermédiaire de Wildcat se réduit suite à la suspension des opérations en Sierra Leone

(Alliance News) - Wildcat Petroleum PLC a annoncé vendredi que sa perte d'exploitation intermédiaire s'était réduite et qu'elle avait décidé de suspendre les activités de son exploitation en Sierra Leone.

Wildcat, basée à Uxbridge, en Angleterre, cible les opportunités d'investissement dans les entreprises et les actifs du secteur amont de l'industrie pétrolière.

La société a déclaré que sa perte d'exploitation s'était réduite à 159 000 GBP au cours du semestre clos le 31 décembre, contre 305 000 GBP l'année précédente.

Wildcat n'a pas déclaré de revenu intermédiaire, ni de dividende intermédiaire.

Cette annonce intervient alors que Wildcat a décidé de suspendre toutes ses activités en Sierra Leone et de concentrer ses ressources sur la signature d'un accord officiel au Soudan concernant les blocs pétroliers.

En octobre, Wildcat a déclaré que Waterford Finance & Investment Ltd avait pris une participation nominale de 50 000 GBP dans la société. Vendredi, Wildcat a déclaré qu'une fois le premier accord de partage de la production signé, elle avait l'intention d'utiliser Waterford et son réseau d'investisseurs dans les ressources naturelles comme source possible de financement.

En ce qui concerne l'avenir, la société a déclaré que son "objectif principal" en 2023 est de signer un accord de partage de la production sur au moins un bloc au Soudan, après avoir signé un accord avec le gouvernement soudanais en octobre dernier.

Les actions étaient en baisse de 0,8 % à 1,19 pence à Londres vendredi après-midi.

