Wildcat Petroleum Plc est une société basée au Royaume-Uni qui cible les opportunités d'investissement dans les entreprises et les actifs du secteur amont de l'industrie pétrolière. L'activité principale de la société se situe dans le secteur amont de l'industrie pétrolière, à savoir l'exploration, l'évaluation, le développement et la production de pétrole et de gaz. La société évalue les possibilités de prospection, d'évaluation et de production de pétrole et de gaz dans le monde entier. Sa licence de reconnaissance (Desk Study) couvre une superficie d'environ 24 000 kilomètres carrés. La société se concentre également sur l'introduction de la technologie et des solutions Blockchain dans ses activités.