Wildpack Beverage Inc (Wildpack), anciennement Ponderous Panda Capital Corp, est une société canadienne qui fabrique et emballe des boissons et qui opère sur le marché intermédiaire. Les secteurs d'activité de la société sont le remplissage et la décoration de canettes. La société fournit des services durables de remplissage de canettes en aluminium et de décoration écologique à des marques dans l'ensemble des États-Unis. Wildpack opère indirectement par le biais de ses filiales à part entière et à partir de ses installations de Baltimore (Maryland), Atlanta (Géorgie), Longmont (Colorado), Sacramento (Californie) et Las Vegas (Nevada), en se concentrant sur les emballages numériques et écologiques de boissons prêtes à l'emploi.

Secteur Boissons non alcoolisées