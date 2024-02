Wilh Wilhelmsen Holding ASA est une société holding industrielle basée en Norvège et active dans le secteur maritime. La société exerce ses activités par le biais d'entités qu'elle détient entièrement ou partiellement, dont la plupart figurent parmi les leaders du marché dans leur segment. La société opère dans trois secteurs d'activité : Le segment des services maritimes propose des produits maritimes, des services d'agence maritime et de logistique à la flotte marchande et la gestion de navires, y compris la dotation en personnel pour tous les types de navires, par le biais d'un réseau mondial de 239 bureaux dans 60 pays ; Le segment des énergies nouvelles comprend le groupe NorSea et d'autres activités liées aux énergies nouvelles. L'activité est principalement liée à l'exploitation de bases d'approvisionnement pour l'industrie offshore en Norvège, ainsi qu'au développement immobilier et à l'exploitation de propriétés sur et hors des bases d'approvisionnement. Le segment Participations et investissements stratégiques comprend les participations stratégiques dans Wallenius Wilhelmsen ASA et Treasure ASA et d'autres investissements financiers et non financiers.

Secteur Frêt maritime et logistique